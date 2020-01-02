Экс-чемпион мира подтвердил, что окончательно завершил карьеру

Лебедев не вернется на ринг

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Источник – allboxing.ru.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев уже точно не собирается возвращаться на ринг.

Об этом заявил сам боксер в интервью РИА Новости.

“Ранее я объявлял о завершении карьеры, но я не мог усидеть на диване, все чешется. Смотрю бои, и бокс в каждой частичке моего тела. И сердце мое каждый день звал меня обратно в ринг. Может, я много на себя взял, но я сказал, что беру этого парня и смогу выиграть у него. Федерация бокса России поддержала меня, организовала бой. Наверное, этот бой нужен был мне, чтобы понять, что хватит, пора заканчивать. Я уже на самоподготовки чувствовал себя неважно, не все получалось.

Я не справлялся даже со своими спарринг-партнерами, но это были не мальчики для битья. Выйдя на ринг, я понял, что когда сидишь на диване – это одно. Я должен был побеждать в этом бою, но я уступил. Я не проиграл, я просто не смог выиграть. Особенно искусного в соперника ничего не было, но я и с таким не смог справиться”, – отметил Лебедев.