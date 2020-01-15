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Бокс

Соперник Беспутіна – о проваленный допинг-тест: Никогда его не уважал

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Бутаєв не удивился тому, что его соперника поймали на употреблении запрещенных препаратов

#Бутаєв, #Беспутін

Источник – isport.ua.

Российский боксер Раджаб Бутаєв, который уступил Александру Беспутіну в бою, после которого последнего поймали на допинге, не удивился положительного допинг-теста соотечественника.

Об этом он заявил в интервью ESPN.

“Я не удивлен. Никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании VADA. Он и его команда долго отказывались, а когда я согласился заплатить за обе стороны, включая его, они пошли на это неохотно.

После боя он пытался игнорировать запросы VADA о своем местонахождении на протяжении двух недель.

Это позорный поступок и неуважение к боксу. Единственным моим желанием после финального гонга был реванш. Теперь в равных условиях я еще больше уверен в своей победе”, – отметил Бутаєв.

Напомним, Ломаченко играет в хоккей в форме с флагом Российской империи.

Источник: champion.com.ua
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