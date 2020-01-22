Усик избегает боя с Паркером – промоутер

Кевин Барри прокомментировал возможный бой Усик – Паркер

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Источник – espreso.tv.

Украинский супертяжеловес Александр Усик избегает боя с Джозефом Паркером.

Про этом рассказал промоутер новозеландского боксера Кевин Барри.

“Мы ждем решение WBO о том, что они забирают пояс Джошуа. Паркер – номер 2 в рейтинге, он очень ждет титульного боя против Усика. Но с каждым днем этот поединок все менее вероятен.

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Я считаю, что будет так: Усик подождет до лета и сразу встретится с Джошуа, который на то время должен побить Пулева. Нам хочется боя с Усиком, но я в это не верю”, – рассказал Барри.

Напомним, спарринг-партнер Кличко хочет встретиться с Усиком.