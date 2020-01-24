Гірн назвал дату боя Усик – Чисора

Александр Усик выйдет на ринг в марте

#Усик #Чисора

Источник – isport.ua.

Украинский боксер Александр Усик 28 марта в Лондоне проведет бой с британцем Дереком Чисорой.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн

“Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик – Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне. Потом Диллиан Уайт подерется 18 или 25 апреля. В период с мая по июнь свой бой проведет и Энтони Джошуа. У нас есть даты 23 и 30 мая, а также 6 июня.

Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а потом Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом”, – рассказал Гірн.