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Бокс

Редкач – Гарсия: букмекеры дают невтіший прогноз для украинца

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Источник – Parimatch.

У украинского боксера Ивана Редкача почти нет шансов на победу в поединке против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсией.

Аналитики букмекерской компании Parimatch оценили победу американца коэффициентом – 1,04. Победа украинца – 10.

Коэффициент на досрочную победу Гарсии – 1,22, Редкача – 17.

Напомним, бой-элиминатор Редкач – Гарсия состоится в рамках грандиозного боксерского вечера Premier Boxing Champions Эла Хеймона, 26 января, в Бруклине на арене Barclays Center (Нью-Йорк, США).

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Прямая трансляция поединка ЗДЕСЬ. Также Чемпион проведет для вас текстовый онлайн боя.

Источник: champion.com.ua
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