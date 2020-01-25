Редкач – Гарсия: букмекеры дают невтіший прогноз для украинца

Источник – Parimatch.
У украинского боксера Ивана Редкача почти нет шансов на победу в поединке против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсией.
Аналитики букмекерской компании Parimatch оценили победу американца коэффициентом – 1,04. Победа украинца – 10.
Коэффициент на досрочную победу Гарсии – 1,22, Редкача – 17.
Напомним, бой-элиминатор Редкач – Гарсия состоится в рамках грандиозного боксерского вечера Premier Boxing Champions Эла Хеймона, 26 января, в Бруклине на арене Barclays Center (Нью-Йорк, США).
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