Альверес узнал дату следующего боя

Сауль Альварес выйдет на ринг в мае
#Альварес, #бокс
Источник – espreso.tv.
Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес проведет следующий бой в мае в Японии.
Об этом сообщает Yahoo Japan.
Его соперником будет регулярный чемпион WBA в среднем весе Рета Мурата.
В прошлом году Альварес отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе (до 76,2 кг).
Ранее, Альварес похвастался яхтой за 60 миллионов долларов.
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