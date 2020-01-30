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Четверг, 30 января, 2020
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Бокс

Альверес узнал дату следующего боя

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Сауль Альварес выйдет на ринг в мае

#Альварес, #бокс

Источник – espreso.tv.

Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес проведет следующий бой в мае в Японии.

Об этом сообщает Yahoo Japan.

Его соперником будет регулярный чемпион WBA в среднем весе Рета Мурата.

В прошлом году Альварес отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе (до 76,2 кг).

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Ранее, Альварес похвастался яхтой за 60 миллионов долларов.

Источник: champion.com.ua
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