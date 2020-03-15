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Бокс

Бой Ломаченко – Лопес могут перенести из-за коронавируса

Сергей СумскойНет комментариев
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса могут перенести из-за коронавируса.

Напомним, бой был запланирован на «Мэдисон-сквер-гарден» 30 мая.

«Арена «Мэдисон-сквер-гарден» хотела дать большую гарантию, чтобы получить этот поединок. Если не будет зрителей, то это предложение станет неактуальным. Мы ничего не можем сделать. Разве что объяснить сложившуюся ситуацию бойцам», – приводит слова Арума Майк Коппинджер на своей странице в твиттере.

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Тэги: Василий Ломаченкокоронавирус
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