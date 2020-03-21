Лопес: Бой с Ломаченко не состоится 30 мая

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес сообщил, что его бой против украинца Василия Ломаченко не пройдет в запланированную дату.

По его словам, Ломаченко отправили домой из-за карантина.

«Поединок с Ломаченко не состоится 30 мая, будет абсолютно новая дата. Top Rank отправили Ломаченко домой в Украину.

Команда Василия не знает, когда закончится карантин. Если все разрешится в апреле, возможно, бой перенесут на июнь», – приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Также он добавил, что всем нужно набраться терпения.