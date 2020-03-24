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Бокс

Тайсон нашел способ заработка во время карантина

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Майк Тайсон успешно проявил себя в сервисе Cameo

#Тайсон

Источник – 24tv.ua.

Ексчемпіон мира Майк Тайсон смог заработать на сервисе Cameo более 20 тыс долларов.

Об этом сообщает TMZ.

Тайсон предлагал видео по 300 долларов, и уже заработал 20 тысяч долларов в течение шести часов после запуска своей страницы.

Представители сайта рассказали, что лишь немногие звезды вызвали такой интерес, как Майк Тайсон. Общее количество заказов выросло на 30% на этой неделе, вероятно, через ситуацию с массовым карантином, через который многие люди остаются дома и ищут способы развлечься.

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Отметим, что Cameo это сервис, где люди могут заплатить, чтобы их любимые знаменитости сняли короткое видео за отдельную плату.

Напомним, Майк Тайсон мощно нокаутировал Эминема.

Источник: champion.com.ua
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