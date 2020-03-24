Тайсон нашел способ заработка во время карантина

Майк Тайсон успешно проявил себя в сервисе Cameo
#Тайсон
Источник – 24tv.ua.
Ексчемпіон мира Майк Тайсон смог заработать на сервисе Cameo более 20 тыс долларов.
Об этом сообщает TMZ.
Тайсон предлагал видео по 300 долларов, и уже заработал 20 тысяч долларов в течение шести часов после запуска своей страницы.
Представители сайта рассказали, что лишь немногие звезды вызвали такой интерес, как Майк Тайсон. Общее количество заказов выросло на 30% на этой неделе, вероятно, через ситуацию с массовым карантином, через который многие люди остаются дома и ищут способы развлечься.
Отметим, что Cameo это сервис, где люди могут заплатить, чтобы их любимые знаменитости сняли короткое видео за отдельную плату.
Напомним, Майк Тайсон мощно нокаутировал Эминема.