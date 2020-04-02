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Чемпион WBO готов провести бой с Дерев’янченком

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Гірн заявил, что это будет отличный поединок для Андраде

#Андраде, #Гірн

Источник – xsport.ua.

Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде (29-0, 18 КО) готов к бою против Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО).

Об этом американец рассказал во время разговора со своим промоутером Эдди Гірном.

Гірн и Андраде говорили о возможных поєдинкиз Билли Джо Сондерсом, Джермалом Чарли, а также о Деревянченко.

“Есть несколько вопросов Деревянченко. Когда я планирую твое будущее, то хочу организовывать крупнейшие бои. Конечно, прежде всего, объединительные. Но Деревянченко выдал отличное выступление против Головкина. Супер-супер близкое решение судей, которое могло быть и в другую сторону. Тебе нравится вариант боя с Дерев’янченком? Думаю, стилистически это хороший вариант. Этот поединок может быть отличным вариантом для тебя”, – сказал Гірн.

“Так. Я уже просил об этом поединке. Для меня не проблема драться с сильнейшими бойцами дивизиона. Я готов к бою с любым. Если вы дадите мне бой против Деревянченко, то я, безусловно, смогу”, – сказал Андраде.

Ранее, братья Кличко признаны лучшими суперваговиками 21 века по версии авторитетного издания.

Источник: champion.com.ua
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