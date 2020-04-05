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Диллиан Уайт планирует начать карьеру в UFC

Андрей ОгородникНет комментариев
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Диллиан Уайт

Известный британский боксер Диллиан Уайт в скором времени может закончить боксерскую карьеру для того, чтобы перейти в UFC.

В интервью изданию bjpenn.com, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе признался, что в его планах провести ещё один бой на ринге, после чего он планирует начать свою карьеру в смешанных единоборствах. Назвал Диллиан Уайт своих желаемых соперников, среди которых Стипе Миончич и Фрэнсис Эннгану.

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Стоить отметить, что до карьеры боксера, Диллиан Уайт уже занимался смешанными единоборствами , причем выиграл чемпионат Европы в К-1. Есть в британца опыт в рамках поединков в клетке, в рамках Ultimate Challenge MMA он провел один поединок, причем выиграл его потратив 12 секунд.

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Тэги: UFCДиллиан УайтСтипе Миончич
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