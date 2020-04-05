Хейни: Никто не ждет боя Ломаченко с Лопесом

Ранее Ломаченко получил угрозу от Хэйни
#Ломаченко, #Хэйни, #Лопес
Источник – FightHype.com.
Никому не интересен поединок между Теофімо Лопесом и Василием Ломаченко.
Такое мнение высказал американский боксер Девин Хейни.
“Кто знает, кто победит в этом бою. Да и кому вообще это интересно? Никто и не ждет этого поединка. Людям даже не очень интересный бой между Фортуной и Кэмпбеллом, хотя бьются они за чемпионский пояс WBC. Всем пофиг”, – сказал Хейни.
Напомним, Ломаченко получил угрозу от Хэйни.
Источник: champion.com.ua