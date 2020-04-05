Воскресенье, 5 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксХейни: Никто не ждет боя Ломаченко с Лопесом
Бокс

Хейни: Никто не ждет боя Ломаченко с Лопесом

AdminНет комментариев
Добавлено

Ранее Ломаченко получил угрозу от Хэйни

#Ломаченко, #Хэйни, #Лопес

Источник – FightHype.com.

Никому не интересен поединок между Теофімо Лопесом и Василием Ломаченко.

Такое мнение высказал американский боксер Девин Хейни.

“Кто знает, кто победит в этом бою. Да и кому вообще это интересно? Никто и не ждет этого поединка. Людям даже не очень интересный бой между Фортуной и Кэмпбеллом, хотя бьются они за чемпионский пояс WBC. Всем пофиг”, – сказал Хейни.

Напомним, Ломаченко получил угрозу от Хэйни.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 + восемнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Усик не верит в отмену боя с Чисорой

Усик боится раскрыть место своих тренировок

Александр Красюк о кризисе: Бокс остановить нельзя

Атлас: Ломаченко становится медленным

Усик: Гірн организует мне бои. Как я могу сказать, что он плохой?

Закрыть