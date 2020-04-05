Хейни: Никто не ждет боя Ломаченко с Лопесом

Ранее Ломаченко получил угрозу от Хэйни

#Ломаченко, #Хэйни, #Лопес

Источник – FightHype.com.

Никому не интересен поединок между Теофімо Лопесом и Василием Ломаченко.

Такое мнение высказал американский боксер Девин Хейни.

“Кто знает, кто победит в этом бою. Да и кому вообще это интересно? Никто и не ждет этого поединка. Людям даже не очень интересный бой между Фортуной и Кэмпбеллом, хотя бьются они за чемпионский пояс WBC. Всем пофиг”, – сказал Хейни.