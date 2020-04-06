Лопес: Я обеспечу драку Ломаченко

Теофімо Лопес прокомментировал бой с Василием Ломаченко

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Источник – unian.ua.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) готов победить украинского обладателя поясов WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

“Все очень уважают Ломаченко, боятся его и начинают нервничать. У Кэмпбелла был шанс, но он проявил слишком большое уважение. Было ощущение, что он извиняется, когда наносит удар. Ломаченко – хороший боец, с которым получится отличный бой, но я собираюсь стать лучшим из нас двоих. Это может получиться только у меня.

Когда ты перестаешь уважать Ломаченко, как сделал Салидо, то все на ринге меняется. Василий не понял, почему он не стал убегать от джеба. Вот л*йно, он вышел драться. Драку я ему обеспечу”, – заявил Лопес.