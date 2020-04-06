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Бокс

Мигель Берчельт может стать соперником Ломаченко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мигель Берчельт

После боя против Теофима Лопеса, украинский чемпион Василий Ломаченко может встретится с чемпионом мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигелем Берчельтом (37-1, 33 КО).

Как сообщает vRINGe.com, на днях промоутер мексиканского боксера Фернандо Бельтран пообщался с Бобом Арумом, который представляет интересы Ломаченко на тему возможного поединка боксеров.

Стоить отметить, что как и в Ломаченко, Берчельт в ближайшее время должен был также провести бой, правда, против Оскара Вальдеса. Бой против Ломаченко станет ишь при условии победы над соотечественником.

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Тэги: Василий ЛомаченкоглавноеМигель Берчельт
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