Мигель Берчельт может стать соперником Ломаченко

После боя против Теофима Лопеса, украинский чемпион Василий Ломаченко может встретится с чемпионом мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигелем Берчельтом (37-1, 33 КО).

Как сообщает vRINGe.com, на днях промоутер мексиканского боксера Фернандо Бельтран пообщался с Бобом Арумом, который представляет интересы Ломаченко на тему возможного поединка боксеров.

Стоить отметить, что как и в Ломаченко, Берчельт в ближайшее время должен был также провести бой, правда, против Оскара Вальдеса. Бой против Ломаченко станет ишь при условии победы над соотечественником.