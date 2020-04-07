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Бокс

Фьюри принял вызов от британского реслера

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Чемпион мира по боксу готов снова драться в рамках промоушена WWE

#Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри принял вызов от британского реслера Дрю Макинтайра.

Об этом заявил Фьюри.

“Дрю Макинтайр вызвал меня после победы на шоу Wrestlemania 36. Прежде всего, я хочу выразить свои поздравления. Это была фантастическая работа. Во-вторых, я принимаю вызов. Готов драться в любое время и в любом месте”, – написал Фьюри.

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@dmcintyrewwe has call me out after his @wwe Wrestlemania 36 victory, first I say congratulations and what a fantastic job. Secondly I accept his challenge, anytime any place, anywhere.👍🏻🙏🏻

Сообщение, распространенный Tyson Fury (@gypsyking101) 6 Апр 2020 г. в 12:50 PDT

Напомним, в прошлом году Тайсон провел бой по правилам реслинга против Брона Строумена, одержав победу нокаутом.

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Напомним, Нурмагомедов не выступит на UFC 249.

Источник: champion.com.ua
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