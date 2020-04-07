Чемпион мира по боксу готов снова драться в рамках промоушена WWE

#Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри принял вызов от британского реслера Дрю Макинтайра.

Об этом заявил Фьюри.

“Дрю Макинтайр вызвал меня после победы на шоу Wrestlemania 36. Прежде всего, я хочу выразить свои поздравления. Это была фантастическая работа. Во-вторых, я принимаю вызов. Готов драться в любое время и в любом месте”, – написал Фьюри.