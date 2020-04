Чемпион мира по боксу готов снова драться в рамках промоушена WWE

#Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри принял вызов от британского реслера Дрю Макинтайра.

Об этом заявил Фьюри.

@dmcintyrewwe has call me out after his @wwe Wrestlemania 36 victory, first I say congratulations and what a fantastic job. Secondly I accept his challenge, anytime any place, anywhere.👍🏻🙏🏻

Сообщение, распространенный Tyson Fury (@gypsyking101) 6 Апр 2020 г. в 12:50 PDT