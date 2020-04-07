Кличко: Как страшно, что Фьюри продолжает мечтать о меня в сауне

Кличко резко высказался о слова чемпиона мира

#Кличко

Источник – Sky Sports Boxing.

Легенда украинского бокса Владимир Кличко продолжает читать волнующие истории о воспоминания Тайсона Фьюри.

Об этом заявил украинец.

“Когда я в октябре был на сборах в тренировочном лагере Кличко, мы с Владимиром заключили пари о том, кто из нас дольше сможет пробыть в сауне. В этом соревновании я сам чуть не умер, но сломал Кличко психологически. Сначала в сауне было несколько человек: я, Владимир и несколько людей из его команды. После окончания 10 минут все вышли, остались только я и Кличко. Я высидел 15 минут, отсчитывая про себя секунды. Наконец Владимир встал и, не говоря ни слова, в раздражении вышел”, – рассказал Фьюри.