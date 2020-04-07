Вторник, 7 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксКличко: Как страшно, что Фьюри продолжает мечтать о меня в сауне
Бокс

Кличко: Как страшно, что Фьюри продолжает мечтать о меня в сауне

AdminНет комментариев
Добавлено

Кличко резко высказался о слова чемпиона мира

#Кличко

Источник – Sky Sports Boxing.

Легенда украинского бокса Владимир Кличко продолжает читать волнующие истории о воспоминания Тайсона Фьюри.

Об этом заявил украинец.

“Продолжаю читать эти волнующие истории о воспоминания Фьюри, которые связаны с нашим совместным походом в сауну.

Во-первых, очевидно, что я принимал участие в соревновании, которое проходило в его голове.

Во-вторых, как жутко, что этот человек продолжает думать или мечтать о меня в сауне”, – сказал Кличко.

“Когда я в октябре был на сборах в тренировочном лагере Кличко, мы с Владимиром заключили пари о том, кто из нас дольше сможет пробыть в сауне. В этом соревновании я сам чуть не умер, но сломал Кличко психологически. Сначала в сауне было несколько человек: я, Владимир и несколько людей из его команды. После окончания 10 минут все вышли, остались только я и Кличко. Я высидел 15 минут, отсчитывая про себя секунды. Наконец Владимир встал и, не говоря ни слова, в раздражении вышел”, – рассказал Фьюри.

Напомним, Кличко и Фьюри встретились в 2015 году, британец выиграл единогласным решением судей.

Читайте также:  Британский супертяжеловес назвал Ломаченко самым великим боксером

Ранее, Кличко назвал переломный момент своей карьеры.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Ломаченко: Хочу увидеть выражение лица Лопеса и его отца после нашего боя

Лопес: Я обеспечу драку Ломаченко

Кличко назвал переломный момент своей карьеры

Это высокомерный с*чей сын – Лопес снова оскорбил Ломаченко

Леннокс Льюис
Леннокс Льюис назвал самого жёсткого оппонента в своей карьере

Закрыть