Кличко: Как страшно, что Фьюри продолжает мечтать о меня в сауне

Кличко резко высказался о слова чемпиона мира
#Кличко
Источник – Sky Sports Boxing.
Легенда украинского бокса Владимир Кличко продолжает читать волнующие истории о воспоминания Тайсона Фьюри.
Об этом заявил украинец.
“Продолжаю читать эти волнующие истории о воспоминания Фьюри, которые связаны с нашим совместным походом в сауну.
Во-первых, очевидно, что я принимал участие в соревновании, которое проходило в его голове.
Во-вторых, как жутко, что этот человек продолжает думать или мечтать о меня в сауне”, – сказал Кличко.
IF YOU CAN’T STAND THE HEAT…🔥
The seeds to @Tyson_Fury’s incredible victory over @Klitschko may have been sowed many years before in a place you really wouldn’t expect… pic.twitter.com/6IhbaaMHbU
— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 5, 2020
“Когда я в октябре был на сборах в тренировочном лагере Кличко, мы с Владимиром заключили пари о том, кто из нас дольше сможет пробыть в сауне. В этом соревновании я сам чуть не умер, но сломал Кличко психологически. Сначала в сауне было несколько человек: я, Владимир и несколько людей из его команды. После окончания 10 минут все вышли, остались только я и Кличко. Я высидел 15 минут, отсчитывая про себя секунды. Наконец Владимир встал и, не говоря ни слова, в раздражении вышел”, – рассказал Фьюри.
Напомним, Кличко и Фьюри встретились в 2015 году, британец выиграл единогласным решением судей.
Ранее, Кличко назвал переломный момент своей карьеры.