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Теофимо Лопес готов сменить весовую категорию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Теофимо Лопес

Ближайший соперник украинского чемпиона Василия Ломаченко Теофимо Лопес после чемпионского поединка намерен сменить весовую категорию и перейти в суперлегкий вес.

Об этом 22-летний чемпион мира по версии IBF сообщил в своем последнем интервью:

«Сделаем бой с Ломаченко, и сразу же перейду в суперлёгкий дивизион. В последнем бою с Комми я легко сделал вес, но это было просто из-за девяти недель усердного лагеря. Если получится проводить такую подготовку и далее, то кто знает, возможно, я смогу задержаться в 61,2 кг подольше», — цитирует Лопеса Top Rank.

Напомним, боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должен был состоятся 30 мая, но из-за коронавируса поединок перенесли на неопределенный срок.

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Тэги: Василия ЛомаченкоРичард КоммиТеофимо Лопес
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