Дэвин Хэйни вернул статус чемпиона WBC

Число потенциальных соперников украинского боксера Василия Ломаченко увеличилось ещё на одного известного боксера.

Как сообщает Xsport, WBC удовлетворил прошение известного американского боксера Дэвина Хэйни (24-0, 15 КО) вернуть ему статус чемпиона мира по версии WBC, что автоматически делает его одним из потенциальных соперников Василия Ломаченко.

Напомним, не так давно американский боксер должен был провести бой за защиту титула чемпиона мира по версии WBC, но из-за тяжелой травмы плеча поединок не состоялся. Ассоциация была вынуждена лишить его чемпионского пояса, присвоив ему титул «чемпиона в отпуске».

В условиях пандемии, которые исключают возможность проводить бои, WBC решило вернуть американцу его титул.