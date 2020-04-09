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Дэвин Хэйни вернул статус чемпиона WBC

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дэвин ХэйниSeptember 13, 2019; New York, NY, USA; Devin Haney and Zaur Abdullaev during their bout at the Hulu Theater at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Melina Pizano/Matchroom Boxing USA

Число потенциальных соперников украинского боксера Василия Ломаченко увеличилось ещё на одного известного боксера.

Как сообщает Xsport, WBC удовлетворил прошение известного американского боксера Дэвина Хэйни (24-0, 15 КО) вернуть ему статус чемпиона мира по версии WBC, что автоматически делает его одним из потенциальных соперников Василия Ломаченко.

Напомним, не так давно американский боксер должен был провести бой за защиту титула чемпиона мира по версии WBC, но из-за тяжелой травмы плеча поединок не состоялся. Ассоциация была вынуждена лишить его чемпионского пояса, присвоив ему титул «чемпиона в отпуске».

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В условиях пандемии, которые исключают возможность проводить бои, WBC решило вернуть американцу его титул.

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Тэги: WBCВасилий ЛомаченкоДэвин Хэйни
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