Джошуа не планирует драться с Усиком – промоутер

Эдди Гірн прокомментировал следующий бой Энтони Джошуа
#Усик
Источник – espreso.tv.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа в 2020 году не планирует драться с украинцем Александром Усиком.
Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.
“В этом году Джошуа собирается боксировать лишь один раз – в сентябре или октябре. Предпочитаю организовать бой с болельщиками в Британии. Сражаться без фанатов – мой последний сценарий”, – сказал Гірн.
Александр Усик является официальным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Таким образом в 2020 году он не сможет воспользоваться своим правом на бой с Джошуа.
Напомним, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.
Источник: champion.com.ua