Джошуа не планирует драться с Усиком – промоутер

Эдди Гірн прокомментировал следующий бой Энтони Джошуа

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Источник – espreso.tv.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа в 2020 году не планирует драться с украинцем Александром Усиком.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“В этом году Джошуа собирается боксировать лишь один раз – в сентябре или октябре. Предпочитаю организовать бой с болельщиками в Британии. Сражаться без фанатов – мой последний сценарий”, – сказал Гірн.

Александр Усик является официальным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Таким образом в 2020 году он не сможет воспользоваться своим правом на бой с Джошуа.