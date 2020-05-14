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Бокс

Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко

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Громкий … мегафайт под вопросом

#Ломаченко, #Лопес

Источник – vringe.com.

Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) свой следующий бой проведет не с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом заявил американский чемпион IBF.

“Бой с Ломою не произойдет, ведь он сейчас в Украине, а через коронавирус они ввели карантин и наложили запрет на авиарейсы. То есть он физически не сможет сейчас приехать в США.

Мы попытались сделать бой с Девин Хейни, но ответа так и не получили”, – заявил Лопес.

Ранее, Усик и Ломаченко были включены в базу данных сайта Миротворец.

Источник: champion.com.ua
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