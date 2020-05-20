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Бокс

Бой между Ломаченко и Лопесом может состояться в сентябре

Андрей ОгородникНет комментариев
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Василий Ломаченко

Стали известны предварительные сроки проведения одного из самых ожидаемых боев года между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Вместо 30 мая, на которое было запланировано противостояние украинского и американского боксера, их поединок состоится не раньше сентября, о чем сообщил известный промоутер Боб Арум.

«Пока что мы хотим повременить, ведь у нас нет возможности провести бой со зрителями. Но очевидно, что каждый из них хочет провести бой друг с другом, так что мы думаем провести поединок в сентябре, со зрителями или без» .

Напомним, бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Тэги: Василий ЛомаченкокарантинТеофимо Лопес
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