Гірн: Наша задача – сделать третий бой Канело с Головкиным

Следующий поединок Головкин должен провести против поляка Камила Шеремета

#Альварес, #Головкин, #Гірн

Источник – BoxingNews 24.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес должен встретиться с Геннадием Головкиным.

Такое заявление сделал промоутер Эдди Гірн.

“Наша задача – сделать этот бой. Канело и Головкин подписали контракт с DAZN. Это один из самых больших боев в боксе”, – сказал Гірн.