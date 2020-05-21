Гірн: Наша задача – сделать третий бой Канело с Головкиным

Следующий поединок Головкин должен провести против поляка Камила Шеремета
#Альварес, #Головкин, #Гірн
Источник – BoxingNews 24.
Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес должен встретиться с Геннадием Головкиным.
Такое заявление сделал промоутер Эдди Гірн.
“Наша задача – сделать этот бой. Канело и Головкин подписали контракт с DAZN. Это один из самых больших боев в боксе”, – сказал Гірн.
Следующий поединок Головкин должен провести против поляка Камила Шеремета.
Напомним, тренер Альвареса назвал сроки боя с Головкиным.
Ранее Альварес назвал приблизительную дату возвращения на ринг.
Источник: champion.com.ua