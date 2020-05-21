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Бокс

Гірн: Наша задача – сделать третий бой Канело с Головкиным

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Следующий поединок Головкин должен провести против поляка Камила Шеремета

#Альварес, #Головкин, #Гірн

Источник – BoxingNews 24.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес должен встретиться с Геннадием Головкиным.

Такое заявление сделал промоутер Эдди Гірн.

“Наша задача – сделать этот бой. Канело и Головкин подписали контракт с DAZN. Это один из самых больших боев в боксе”, – сказал Гірн.

Следующий поединок Головкин должен провести против поляка Камила Шеремета.

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Напомним, тренер Альвареса назвал сроки боя с Головкиным.

Ранее Альварес назвал приблизительную дату возвращения на ринг.

Источник: champion.com.ua
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