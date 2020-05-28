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Бокс

Бывший соперник Ломаченко может провести бой с Хейни

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Кэмпбелл претендует на бой высокого уровня

#Кэмпбелл, #Гірн

Источник – vringe.com.

Американский боксер Девин Хэйни может провести поединок с еще одним бойцом из Matchroom Boxing британцем Люком Кэмпбеллом.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“Только взгляните на резюме Кэмпбелла. Отличный бой против Хорхе Линареса, отличный бой против Василия Ломаченко. Да, пусть он проиграл оба боя, но очевидно, что его уровень оппозиции в разы выше, чем у Хейни. О Девіне много говорят. Но заслуживает ли он всех тех приятных слов, или же это просто хайп? Именно в поединке против Кэмпбелла и мы сможем это понять. Я так скажу, если Гарсия откажется от боя с Хейни, то я готов заняться немедленной организацией боя между Девин и Люком”, – сказал Гірн.

Ранее предполагалось, что Кэмпбелл сразится за вакантный временный титул WBC с доминиканцем Хавьером Фортуной, а победитель этого боя станет обязательным претендентом для Хейни.

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Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.

Ранее Арум анонсировал бой Ломанченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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