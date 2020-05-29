Тайсону предложили миллион за реальный бой с итальянцем

Железного Майка продолжают забрасывать предложениями

#Тайсон

Источник – vringe.com.

Легендарный Майк Тайсон получил предложение провести настоящий бой с малоизвестным Джо Кусумано.

Об этом заявил промоутер CES Boxing Джимми Берчфилд.

“Если Майк серьезен в своих намерениях вернуться в ринг, то мы готовим ему предложение побороться с Кусумано в 6 или 8-раундовом поединке – как Тайсон пожелает.

Болельщиков не интересуют выставочные бои. Им хочется знать, на каком уровне он сейчас. Они хотят понимать, может он на самом деле конкурировать с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Мы готовы вести с ним честные переговоры”, – сказал Берчфилд.