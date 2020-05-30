Хейни: Мой бой мечты – это поединок против Ломаченко

Он бы помог американцу обнаружить кто он на самом деле

#Хэйни, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе американец Девин Хейни (24-0, 15 КО) должен победить чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

“Моим боем мечты стал бы поединок против Василия Ломаченко. Я считаю, что это тот бой, который помог бы мне оставить наследство и определил бы, кем на самом деле является Девин Хейни. Этот поединок показал бы, сколько на самом деле у меня в арсенале умений и интеллекта”, – сказал Хейни.

Актуально: Бывший соперник Ломаченко может провести бой с Хейни

“Я бы показал миру, как победить Ломаченко. Все эти бои являются для меня большими, и против Райана Гарсии, и против Теофімо Лопеса, но повторюсь, мой бой мечты это поединок против Ломаченко”, – подытожил боксер.

Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.