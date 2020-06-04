Уайт и Поветкин получили новую дату боя

Две первые попытки провести ... мегафайт не удались
#Поветкин, #Вайт
Источник – BoxingScene.
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт и Александр Поветкин могут провести бой 15 августа.
Об этом сообщает BoxingScene.
Бой состоится в рамках проекта Бойцовская база в поместье промоутера боксеров Эдди Гирная в Брентвуде.
Боксеры должны были подраться сначала в мае, а затем в июле. Бой дважды переносился в связи с пандемией коронавирус.
В своем имении Хірн в июле-августе планирует организовать четыре вечера бокса. Боксеры и представители их команд перед выходом на ринг пройдут 14-дневный карантин.
Бои Эдди Хирна в Великобритании покажет Sky Box Office, а для фанатов бокса из США трансляцию организует сервис DAZN.
Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.