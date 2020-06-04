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Уайт и Поветкин получили новую дату боя

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Две первые попытки провести ... мегафайт не удались

#Поветкин, #Вайт

Источник – BoxingScene.

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт и Александр Поветкин могут провести бой 15 августа.

Об этом сообщает BoxingScene.

Бой состоится в рамках проекта Бойцовская база в поместье промоутера боксеров Эдди Гирная в Брентвуде.

Боксеры должны были подраться сначала в мае, а затем в июле. Бой дважды переносился в связи с пандемией коронавирус.

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В своем имении Хірн в июле-августе планирует организовать четыре вечера бокса. Боксеры и представители их команд перед выходом на ринг пройдут 14-дневный карантин.

Бои Эдди Хирна в Великобритании покажет Sky Box Office, а для фанатов бокса из США трансляцию организует сервис DAZN.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
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