Пятница, 5 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЧисора назвал самого перспективного британского супертяжа
Бокс

Чисора назвал самого перспективного британского супертяжа

AdminНет комментариев
Добавлено

Боксер – о перспективах его весовой категории в стране

#Чисора

Источник – Radio Times.

Боксерский супертяжелый дивизион в Великобритании будет процветать еще 20-30 лет.

Об этом заявил боксер Дерек Чисора.

“В Лондоне сейчас очень шумно. Я, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс, Дэвид Прайс. Я уверен, что супертяжелый дивизион в Британии будет процветать еще 20-30 лет.

Кто самый перспективный? Дюбуа. Он будет потрясающим боксером. Мне нравится его отношение к спорту в целом, в том числе – к спаррингам, по которым я время от времени наблюдал”, – сказал Чисора.

Напомним, что следующим соперником Дерека должен был стать украинец Александр Усик, но через пандемию коронавирус встречу перенесли на неопределенное время.

Читайте также:  Усик – Джошуа: Эдди Хирн раскрыл, когда может пройти бой

Ранее Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + двадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Фьюри: У Уайлдера восемь детей, он точно согласится на реванш со мной

Чисора: Я не возьму месяц отпуска до тех пор, пока не выйду на пенсию

Зал славы украинского бокса получил награду от WBC

Деревянченко – запасной вариант для Канело

Самый быстрый бой в истории. Украинский боксер выиграл поединок за одну секунду

Закрыть