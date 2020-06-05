Чисора назвал самого перспективного британского супертяжа

Боксер – о перспективах его весовой категории в стране

#Чисора

Источник – Radio Times.

Боксерский супертяжелый дивизион в Великобритании будет процветать еще 20-30 лет.

Об этом заявил боксер Дерек Чисора.

“В Лондоне сейчас очень шумно. Я, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс, Дэвид Прайс. Я уверен, что супертяжелый дивизион в Британии будет процветать еще 20-30 лет.

Кто самый перспективный? Дюбуа. Он будет потрясающим боксером. Мне нравится его отношение к спорту в целом, в том числе – к спаррингам, по которым я время от времени наблюдал”, – сказал Чисора.