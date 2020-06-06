Арум: Не вижу смысла в поединке Фьюри – Вайт

Боб Арум прокомментировал бой Фьюри – Вайт

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Источник – isport.ua.

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум планирует отменить обязательную защиту титула своего клиента против Диллиана Уайта.

Об этом рассказал сам промоутер.

“Я уже устал от того, что моих ведущих боксеров заставляют проводить бессмысленные бои против обязательных претендентов. Не хочу обижать Уайта, но тот факт, что он является обязательным претендентом, ничего для меня не значит.

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Если бы этот бой состоялся, то результат был таким же, как и в поединке Тайсона с Отто Валлин. Не вижу смысла в таких ивентах. Промоутерам нужно найти общий язык, чтобы все проходило на высшем уровне. После этого мы позаботимся об обязательных претендентах”, – рассказал Арум.

Ранее, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.