Глазков: Клімас предлагал вернуться, но здоровье не позволяет

Бывший украинский боксер – о причинах завершения карьеры

#Клімас, #Глазков

Источник – Чемпион.

Бывший украинский боксер, который ранее выступал в супертяжелой весовой категории, Вячеслав Глазков отказался возобновлять карьеру.

Об этом заявил сам спортсмен.

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Украинский боксер-профессионал, выступающий в супер тяжелой весовой категории. Серебряный призер чемпионата мира среди любителей (2007). Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008). Чемпион США по версии USBA (2015) Вячеслав Глазков (21-1-1,13 КО) дал интервью для @time_boxing_ua Вячеслав, здравствуйте. Хотелось бы узнать где и чем сейчас занимаетесь? . – Здравствуйте. Сейчас живу в США, открыл здесь небольшую компанию по грузоперевозкам, сам тоже езжу на траке, тем и живу сейчас… . Расскажите немного о завершении своей боксерской карьеры? Не думаете о том чтобы вернутся ? . – По поводу завершения карьеры особо и сказать нечего, произошла травма колена в бою с Мартином, перенес 2 операции, финита ля комедия… Вернутся, с радостью, да колено не позволяет! С Эгисом Климасом разговаривали, он тоже предлагал вернуться, но я ему также ответил, что я то с радостью, но здоровье не позволяет! . Сейчас много разговоров о возвращении Майка Тайсона. Что думаете об этом? – По поводу Тайсона ничего не думаю, пока это только разговоры, но надо отдать старику должное, он в хорошей форме! . Следите за украинским боксом? Что можете сказать о боях ЛОМА-ЛОПЕС, УСИК-ЧИСОРА , ПОСТОЛ-РАМИРЕС, кого еще можете выделить из украинских боксеров? . – За нашими ребятами конечно слежу, с одной сборной как никак! Для Усика Чисора будет проверкой, но думаю Саша его измотает и “прибъет” во второй половине боя, Лома-Лопес я так понял, что отменили, но был бы интересный бой, тем более предисторию они сделали… по Постол-Рамирес ничего не скажу, я не знаю кто такой Рамирес, за этим уэсом не слежу, но если будет бой конечно буду смотреть и болеть за Виктора! Конечно выделил бы Сергея Деревянченко, он давно уже заслужил чемпионский пояс, надеюсь, что в скором будущем он его завоюет! . Что можете сказать о ситуации в супер тяжелом весе? Назовите ваш топ 3? . – Топ 3 Супертяжей это Джошуа, Фьюри, и наверное Паркера выделил бы. . Пару слов для украинских поклонников бокса. – Поклонникам хочу пожелать терпения и надежд, что в скором будущем они снова смогут кричат и болеть за наших ребят на больших аренах или возле экрана телевизора! . . @time_boxing_ua #timeboxingua #boxing #boxing

Сообщение, распространенный TimE boxing RU 《TBU》 (@time_boxing_ua) 13 Июн 2020 г. в 3:55 PDT