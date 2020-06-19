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Бокс

Кроуфорд: В следующем бою я должен драться с Пакьяо

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В полусреднем весе встретятся две легенды

#Пакьяо, #Кроуфорд

Источник – Boxing Scene.

Непобедимый чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд ведет переговоры о поединке с легендарным Мэнни Пакьяо.

Об этом заявил сам боксер.

“В следующем поединке я должен драться с Пакьяо. Сейчас мы ведем переговоры с командой Мэнни.

Надеюсь, что мы сделаем этот бой, но пока ничего нового сказать не могу”, – отметил Кроуфорд.

Ранее, Пакьяо будет баллотироваться на должность президента Филиппин.

Источник: champion.com.ua
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