Кроуфорд: В следующем бою я должен драться с Пакьяо

В полусреднем весе встретятся две легенды
#Пакьяо, #Кроуфорд
Источник – Boxing Scene.
Непобедимый чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд ведет переговоры о поединке с легендарным Мэнни Пакьяо.
Об этом заявил сам боксер.
“В следующем поединке я должен драться с Пакьяо. Сейчас мы ведем переговоры с командой Мэнни.
Надеюсь, что мы сделаем этот бой, но пока ничего нового сказать не могу”, – отметил Кроуфорд.
Ранее, Пакьяо будет баллотироваться на должность президента Филиппин.
Источник: champion.com.ua