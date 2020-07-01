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Арум назвал дату боя Ломаченко – Лопес

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Боб Арум прокомментировал бой Ломаченко – Лопес

#Арум, #Ломаченко, #Лопес

Источник – ukrinform.ua.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофімо Лопесом запланирован на сентябрь.

Об этом рассказал Глава боксерской промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Поединок состоится 19 сентября в Лас-Вегасе, но арена пока неизвестна.

“Я разговаривал с Ломаченко и Лопесом. Никто из них не хочет проводить промежуточных боев. Мы планируем поединок на сентябрь. С фанатами или без них”, – заявил Арум.

Напомним, WBC назначила бой за пояс Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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