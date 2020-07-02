Тренер Бетербиева: Бой с Альваресом никогда не произойдет

Российский чемпион не выйдет против Канело
#Бетербиев #Альварес
Источник – vringe.com.
У Сауля Альвареса не хватит смелости выйти на бой с Артуром Бетербиевым.
Об этом заявил тренер россиянина Марк Рэмсэй.
“Этого боя никогда не будет. Не верю я, что Канело будет драться с моим парнем. Драться с Ковалевым и драться с Бетербиевым – две большие разницы”, – сказал Рэмсэй.
После завершения пандемии коронавирус Артур Бетербиев должен провести бой с претендентом IBF Фаньлуном Меном.
Ранее, следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира.
Источник: champion.com.ua