Тренер Бетербиева: Бой с Альваресом никогда не произойдет

Российский чемпион не выйдет против Канело

#Бетербиев #Альварес

Источник – vringe.com.

У Сауля Альвареса не хватит смелости выйти на бой с Артуром Бетербиевым.

Об этом заявил тренер россиянина Марк Рэмсэй.

“Этого боя никогда не будет. Не верю я, что Канело будет драться с моим парнем. Драться с Ковалевым и драться с Бетербиевым – две большие разницы”, – сказал Рэмсэй.

После завершения пандемии коронавирус Артур Бетербиев должен провести бой с претендентом IBF Фаньлуном Меном.

Ранее, следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира.