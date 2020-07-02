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Бокс

Тренер Бетербиева: Бой с Альваресом никогда не произойдет

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Российский чемпион не выйдет против Канело

#Бетербиев #Альварес

Источник – vringe.com.

У Сауля Альвареса не хватит смелости выйти на бой с Артуром Бетербиевым.

Об этом заявил тренер россиянина Марк Рэмсэй.

“Этого боя никогда не будет. Не верю я, что Канело будет драться с моим парнем. Драться с Ковалевым и драться с Бетербиевым – две большие разницы”, – сказал Рэмсэй.

После завершения пандемии коронавирус Артур Бетербиев должен провести бой с претендентом IBF Фаньлуном Меном.

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Ранее, следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира.

Источник: champion.com.ua
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