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Бокс

Кэмпбелл: Не думаю, что Ломаченко даст мне реванш

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Британский боксер решил вспомнить свой бой против украинца

#Кэмпбелл, #Ломаченко

Источник SkySports.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в легком весе Люк Кэмпбелл уже добился прогресса в сравнении с последним поединком против Василия Ломаченко.

Об этом заявил сам боксер.

“Я не показал в своем бою против Ломы хороший бокс. Я могу быть значительно лучше. С некоторыми изменениями я стану круче.

Я должен продолжать сражаться и побеждать всех, кто против меня. Смотрю на поединок с Василием и понимаю, что плохо дрался. Я думаю, что мог бы драться лучше.

Не очень много людей вызвали Ломаченко на дуэль. Мое мнение, что он не сильно хочет давать мне реванш. Украинец понимает, что это будет тяжелый бой”, – сказал Кэмпбелл.

Напомним, Арум назвал дату боя Ломаченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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