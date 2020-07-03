Кэмпбелл: Не думаю, что Ломаченко даст мне реванш

Британский боксер решил вспомнить свой бой против украинца

#Кэмпбелл, #Ломаченко

Источник SkySports.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в легком весе Люк Кэмпбелл уже добился прогресса в сравнении с последним поединком против Василия Ломаченко.

Об этом заявил сам боксер.

“Я не показал в своем бою против Ломы хороший бокс. Я могу быть значительно лучше. С некоторыми изменениями я стану круче. Я должен продолжать сражаться и побеждать всех, кто против меня. Смотрю на поединок с Василием и понимаю, что плохо дрался. Я думаю, что мог бы драться лучше. Не очень много людей вызвали Ломаченко на дуэль. Мое мнение, что он не сильно хочет давать мне реванш. Украинец понимает, что это будет тяжелый бой”, – сказал Кэмпбелл.

Напомним, Арум назвал дату боя Ломаченко – Лопес.