Кэмпбелл: Не думаю, что Ломаченко даст мне реванш

Британский боксер решил вспомнить свой бой против украинца
#Кэмпбелл, #Ломаченко
Источник SkySports.
Бывший претендент на титул чемпиона мира в легком весе Люк Кэмпбелл уже добился прогресса в сравнении с последним поединком против Василия Ломаченко.
Об этом заявил сам боксер.
“Я не показал в своем бою против Ломы хороший бокс. Я могу быть значительно лучше. С некоторыми изменениями я стану круче.
Я должен продолжать сражаться и побеждать всех, кто против меня. Смотрю на поединок с Василием и понимаю, что плохо дрался. Я думаю, что мог бы драться лучше.
Не очень много людей вызвали Ломаченко на дуэль. Мое мнение, что он не сильно хочет давать мне реванш. Украинец понимает, что это будет тяжелый бой”, – сказал Кэмпбелл.
Напомним, Арум назвал дату боя Ломаченко – Лопес.