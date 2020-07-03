Усик – второй в рейтинге WBC

Стал известен обновленный рейтинг WBC
#WBC, #Усик #Уайлдер
Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал обновленный рейтинг боксеров супертяжелого дивизиона.
Обладателем пояса является британец Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт носит титул временного чемпиона.
Первое место в рейтинге занял ексчемпіон Деонтей Уайлдер, вторым стал украинец Александр Усик.
ТОП-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе
1. Деонтей Уайлдер
2. Александр Усик
3. Луис Ортис
4. Энди Руис-младший
5. Оскар Ривас
6. Джозеф Паркер
7. Даниэль Дюбуа
8. Филипп Хргович
9. Александр Поветкин
10. Майкл Хантер
Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.
Источник: champion.com.ua