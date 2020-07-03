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Усик – второй в рейтинге WBC

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Стал известен обновленный рейтинг WBC

#WBC, #Усик #Уайлдер

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал обновленный рейтинг боксеров супертяжелого дивизиона.

Обладателем пояса является британец Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт носит титул временного чемпиона.

Первое место в рейтинге занял ексчемпіон Деонтей Уайлдер, вторым стал украинец Александр Усик.

ТОП-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе

1. Деонтей Уайлдер
2. Александр Усик
3. Луис Ортис
4. Энди Руис-младший
5. Оскар Ривас
6. Джозеф Паркер
7. Даниэль Дюбуа
8. Филипп Хргович
9. Александр Поветкин
10. Майкл Хантер

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Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.

Источник: champion.com.ua
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