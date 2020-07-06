Гвоздик: Лопес будет опасен в начале боя с Ломаченко

Украинский боксер не уверен в победе своего соотечественника

#Гвоздик, #Зеленский, #Ломаченко

Источник – BoxingScene.

Украинцу Василию Ломаченко в бою против Теофімо Лопеса будет не легко, ведь американец может быть на старте поединка.

Об этом заявил украинский боксер Александр Гвоздик.

“Нужно отдавать должное Лопесу, но он никогда не сталкивался с такой серьезной оппозицией, как Ломаченко. При этом Лопес опасен. Он умеет бить и он умеет драться. Мое мнение такое, что если он не нокаутирует Ломаченко в первые пять раундов, то дальше столкнется с проблемами.

Он очень опасен в начале боя, потому что он может ударить и поймать Ломаченко. Но у него не получится и он начнет терять надежду, что тогда произойдет во второй половине боя? Ломаченко начнет потихоньку разбирать его на запчасти.

Я лично не говорил с Василием и не знаю его план на бой, но уверен, что от него не будет быстрого старта. Думаю, он попытается затянуть Лопеса в поздние раунды. Он знает, как это делать и хорошо справиться со своей задачей. Ну а во второй половине боя Ломаченко начнет делать свою работу, у него достаточно опыта.

У него было достаточно 12-раундовых поединков. Он вообще может провести 20 раундов. Он вообще не устает. Теофімо, так, он экстра-сложный соперник. Он большой. Но после первых пяти-шести раундов он станет обычным соперником.

Я не говорю, что Ломаченко убьет Лопеса. Нет. Бой будет интригующим. Это большой, захватывающий поединок, который будет действительно интересно посмотреть”, – сказал Гвоздик.