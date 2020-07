Тайсон сделал тест на этническую принадлежность

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон сделал генеалогический ДНК-тест

Источник – Чемпион.

54-летний американский ексчемпіон мира в супертяжелом весе Майк Тайсон родом из Конго.

Об этом он признался в своем Instagram.

