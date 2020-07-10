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Тайсон сделал тест на этническую принадлежность

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон сделал генеалогический ДНК-тест

#Тайсон

Источник – Чемпион.

54-летний американский ексчемпіон мира в супертяжелом весе Майк Тайсон родом из Конго.

Об этом он признался в своем Instagram.

“Я сделал генеалогический ДНК-тест. Как выяснилось, я, бл**ь, родом из Конго. Да, у меня действительно конголезьке корни. Как на меня, это похоже на какую-то чушь”, – сказал Тайсон.

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Watch the latest episode of @hotboxinpodcast with my brother @akon premiering live right now on my YouTube channel. Link in bio.

Сообщение, распространенный Mike Tyson (@miketyson) 9 Июл 2020 г. в 6:07 PDT

Напомним, Тайсон отверг предложение на 18 миллионов долларов.

Источник: champion.com.ua
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