Тайсон сделал тест на этническую принадлежность

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон сделал генеалогический ДНК-тест
#Тайсон
Источник – Чемпион.
54-летний американский ексчемпіон мира в супертяжелом весе Майк Тайсон родом из Конго.
Об этом он признался в своем Instagram.
“Я сделал генеалогический ДНК-тест. Как выяснилось, я, бл**ь, родом из Конго. Да, у меня действительно конголезьке корни. Как на меня, это похоже на какую-то чушь”, – сказал Тайсон.
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Напомним, Тайсон отверг предложение на 18 миллионов долларов.
Источник: champion.com.ua