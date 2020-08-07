Ломаченко сравнил себя с ребенком, которая долго не играется с игрушкой

Украинец прокомментировал свой длительный простой без выхода на ринг

#Ломаченко

Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко имеет почти годовой простой в своей карьере и по этому поводу очень грустит.

Об этом заявил сам боксер.

“Это будет первая такая пауза из-за того, что я ждал объединительного боя. Мы намеренно не проводили промежуточный поединок, чтобы не травмироваться и титул IBF не убежал в сторону. Мы намерены ждали боя Ком с Лопесом, чтобы сразу после поединка мы смогли договориться об объединении титулов. Но в жизни есть свои коррективы.

Есть огромное желание боксировать, спарринговать. Это все равно, как ребенок, который долго не играет с игрушкой. Или же он с одной играет очень долгое время и ему хочется переключиться на другую.

Точно также и я. Я тренируюсь, готовлюсь, постоянно в режиме, но у меня нет самого интересного – у меня нет бокса. Я не боксирую, у меня нет этого ощущения. Конечно, я скучаю, хотелось бы поскорее вернуться на ринг, до спаррингов.

У нас в маленьком городке по-другому выглядел карантин, мы не так ощутили все эти карантинные меры и ограничения. Мы продолжали готовиться. Да, у нас закрытый зал, ребята перестали заниматься группами, но я не останавливался, продолжал готовиться. Мне немного проще – у меня свой зал. Я когда захотел, тогда и пришел. и вряд ли до меня кто-то пришел и запретил заниматься”, – отметил Ломаченко.