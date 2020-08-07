Ломаченко впевний в бою с Лопесом

Василий Ломаченко прокомментировал бой против Теофімо Лопеса

#Ломаченко, #Лопес

Источник – espreso.tv.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира между Василием Ломаченко и Теофімо Лопеса не будет отменено.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“На самом деле, я узнаю о все сначала из интернета и от СМИ, а потом вечером звоню Егісу Клімасу, чтобы он подтвердил мне все это. Пока – так! 3 октября – это окончательная дата. Актуально: Лопес: Бой с Ломаченко будет, идут переговоры Лично Я контракта не видел. Насколько я знаю, этот контракт уже есть и вроде, на этой неделе мы должны его подписать. Но устно все согласовано. Сейчас остается вопрос только относительно того, будет это обычный поединок на ESPN или платная трансляция. Я дал свое согласие, мне без разницы как это будет выглядеть, какой контракт. Я готов на все. Какая дата? 3 октября? Мне подходит, давайте. У меня такая позиция”, – рассказал Ломаченко.

Ранее сообщалось, кто может стать соперником Ломаченко, если американец откажется от боя.