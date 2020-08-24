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Бокс

Лопес раскрыл, в чем его преимущество перед Ломаченко

Сергей СумскойНет комментариев
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Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в преддверии боя против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) заявил, что украинцу будет сложнее без зрителей.

По словам спортсмена, ему нужно приспособиться и адаптироваться к Ломаченко.

«Ломаченко привык драться перед болельщиками. Я думаю, что отсутствие зрителей повлияет на него намного сильнее. Фанаты всегда обеспечивают мне драйв, гонят вперед и создают вокруг меня хайп, но в этот раз я сам буду хайпить», – приводит слова Лопеса CompuBox TV.

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Напомним, бой Ломаченко – Лопес пройдет 17 октября.

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Тэги: Василий Ломаченко
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