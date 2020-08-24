Лопес раскрыл, в чем его преимущество перед Ломаченко

Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в преддверии боя против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) заявил, что украинцу будет сложнее без зрителей.

По словам спортсмена, ему нужно приспособиться и адаптироваться к Ломаченко.

«Ломаченко привык драться перед болельщиками. Я думаю, что отсутствие зрителей повлияет на него намного сильнее. Фанаты всегда обеспечивают мне драйв, гонят вперед и создают вокруг меня хайп, но в этот раз я сам буду хайпить», – приводит слова Лопеса CompuBox TV.

Напомним, бой Ломаченко – Лопес пройдет 17 октября.