Промоутер встал на защиту Фьюри в деле с его рассечениями

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Фрэнк Уоррен, который представляет интересы Тайсона Фьюри, заявил, что уверен в победе своего клиента в объединительном бою с Александром Усиком, который, как известно, из-за рассечения у британца перенесен с 17 февраля на 18 мая.

«Тайсон — мастер использовать каждую слабость своего противника. Если он уверен, а он уверен, то и я спокоен и уверен в себе. Я не сомневаюсь, что этот бой состоится. Несмотря на все эти абсурдные слухи, Тайсон был в отличной форме. В любом случае, просто посмотрите на фотографии Тайсона, они показывают, насколько хорошо он был физически подготовлен. За эти годы многие крупные бои были отложены, и для нас самое главное, чтобы Тайсон залечил травму настолько, чтобы у него было хотя бы шесть недель на подготовку», — заявил Уоорен, возглавляющий промоутерскую компанию Queensberry Promotions.

Ранее Фрэнк Уоррен обвинил Александра Усика в давлении на судей в ринге.

sport.ua