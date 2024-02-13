Уайлдер заявил, что Усик избегал боя с ним

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Американский боксер Деонтей Уайлдер обвинил украинца Александра Усика в том, что тот избегал боя с ним.

«Я всегда готов к любому, несмотря ни на что. Независимо от того, есть ли у меня три недели или восемь недель на подготовку, как и подобает воину, я готов сразиться с кем угодно. Усик много раз избегал меня, хотя ему предлагали очень большие деньги. Он это отрицает, но я уже давно в этом бизнесе и знаю много чего. Они не хотели иметь со мной ничего общего. Я все тот же сукин сын, что и раньше, мне просто нужно забрать свое назад», — заявил Уайлдер.

Напомним, ранее Деонтей Уайлдер бросил вызов Александру Усику.

sport.ua