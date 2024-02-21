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Девушку известного боксера арестовали в рф за донат на ВСУ

Getty Images/Global Images Ukraine. Крис ван Херден

Девушку бывшего чемпиона IBO в полусреднем весе Криса ван Гердена (28-3-1, 12 КО) арестовали в рф.

«Пожалуйста, молитесь, россия задержала мою девушку. Мы боремся за тебя и любим тебя, Ксения», – сообщил Герден.

Уроженка россии Ксения Карелина имеет американское гражданство и приехала навестить своих родителей. Девушку обвиняют в том, что с февраля 2022 года она собирала деньги для Вооруженных сил Украины, которые направлялись на приобретение военной и медицинской техники для Украины.

Правозащитники утверждают, что ее уголовное дело по статье о государственной измене связано с тем, что 24 февраля 2022 года она перевела $51,8 на счет фонда «Разом для України».

Это уже второй случай задержания гражданина США в Екатеринбурге в период с начала полномасштабного российского вторжения. Предыдущий – американский журналист The Wall Street Journal, Эван Гершкович, также задержан по обвинению в шпионаже.

sport.ua

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