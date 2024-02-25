Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну

boxing-social.com. Чжан Чжилей / Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) сделала прогноз на бой между экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) и бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.

«Если посмотреть на Нганну, то он новичок в боксе. Но Франсис очень хорошо выступил против Тайсона Фьюри, это все видели. С точки зрения мастерства и опыта Джошуа имеет преимущество, но у Нганну есть сила и мощный подбородок.

Мой прогноз? Мы говорим о боксе в супертяжелом весе. За одну секунду может произойти столько всего. Один удар может изменить весь бой, так что никогда не знаешь. Джошуа должен обратить внимание на свою защиту и убедиться, что она надежна в этом бою», – сказал Чжан.

Бой Джошуа – Нганну состоится 8 марта.

sport.ua