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Футбол

Два игрока Ливерпуля вошли в тройку лучших игроков Африки по итогам 2019 года

Андрей ОгородникНет комментариев
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В ближайшие дни Конфедерация африканского футбола назовет лучшего игрока Африки по итогам 2019 года.

Феерическая игра “Ливерпуля” не осталась без внимания КАФ. Сразу два игрока мерсисайдского клуба претендуют на звание лучшего на континенте. Речь идет о Мохамеде Салахе и Садио Мане. Также в тройку претендентов на звание лучшего игрока вошел вингер “Манчестер Сити” Риад Марез.

Отметим, что предыдущие два года победа лучшего игрока Африки доставалась Мохамеду Салаху, который может в третий раз кряду стать лучшим на континенте.

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Тэги: Мохамед СалахРияд МарезСадио Мане
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