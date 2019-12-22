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Футбол

Серия А. 17 тур. “Ювентус” одолел “Сампдорию”, “Рома” разбила “Фиорентину”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В итальянской Серии А стартовал новый тур. Сообщает сайт EURO.com.ua

Туринский “Ювентус” в первом матче на выезде обыграл “Сампдорию”. “Рома” Паулу Фонсеки на выезде не оставила шансов “Фиорентине” и отправила в сетку “фиалок” четыре очка.

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Чемпионат Италии
17-й тур

Сампдория – Ювентус – 1:2
Голы: Капрара, 35 – Дібала, 19, Роналду, 45

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“Фиорентина” – “Рома” – 1:4
Голы: Бадель, 34 – Джеко, 19, Коларов, 21, Пеллегрини, 73, Дзаньйоло, 88

“Удинезе” – “Кальяри” – 2:1
Голы: де Пауль, 39, Фофана, 85 – Жоау Педру, 84

“Интер” – “Дженоа” – 4:0
Голы: Лукаку, 31, 71, Гальярдіні, 33, Эспозито, 64 (пен)

“Торино” – СПАЛ – 1:2
Голы: Ринкон, 4 – Стрефецца, 42, Петанья, 81

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Источник: sportanalytic.com
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