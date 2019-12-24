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Футбол

Игроки “Шахтера” отдыхают на Бали с предателем Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футболисты донецкого “Шахтера” Алексей Шевченко, Давид Хочолава и Виктор Коваленко проводят отпуск на Бали. Сообщает сайт EURO.com.ua

Там они встретились с игроком московского “Динамо” Игорем Калининым, который сейчас является гражданином России.

Он попал в эпицентр скандала, когда Калинина обвинили в договорных матчах в Украине. После этого футболист отказался от украинского гражданства и пошел на поклон к Путину.

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Источник: sportanalytic.com
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