Игроки “Шахтера” отдыхают на Бали с предателем Украины

Футболисты донецкого “Шахтера” Алексей Шевченко, Давид Хочолава и Виктор Коваленко проводят отпуск на Бали. Сообщает сайт EURO.com.ua

Там они встретились с игроком московского “Динамо” Игорем Калининым, который сейчас является гражданином России.

Он попал в эпицентр скандала, когда Калинина обвинили в договорных матчах в Украине. После этого футболист отказался от украинского гражданства и пошел на поклон к Путину.

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