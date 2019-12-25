Реал даст шанс Эдегору в следующем сезоне

Прогресс норвежской звезды Мартина Эдегора не остался без внимания руководства мадридского “Реала”.

Как сообщает испанская пресса, несмотря на то, что арендное соглашение Эдегора с “Реал Сосьедад” рассчитано на два сезона, 21-летний полузащитник вернется в “королевский клуб” уже по окончанию нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Мартин Эдегор провел в составе “Реал Сосьедада” 16 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. К слову, в прошлом сезоне он в составе “Витесса” забил девять голов и сделал 13 результативных передач.