Богданов близок к переходу в Колос

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины коваливский “Колос” в скором времени подпишет в свои ряды ещё одного известного исполнителя.

По информации Динамомании, в в ближайшее время игроком “Колоса” станет бывший полузащитник “Динамо”, “Металлиста”, “Десны” и других известных украинских клубов Андрей Богданов. После того, как опытный футболист покинул состав “северян”, он является свободным агентом.

Напомним, в ноябре “Колосу” удалось подписать в свои ряды бывшего игрока “Черноморца” Арни Вильхяльмсона, который с первых матчей стал одним из лидеров клуба.