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Футбол

Богданов близок к переходу в Колос

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Богданов

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины коваливский “Колос” в скором времени подпишет в свои ряды ещё одного известного исполнителя.

По информации Динамомании, в в ближайшее время игроком “Колоса” станет бывший полузащитник “Динамо”, “Металлиста”, “Десны” и других известных украинских клубов Андрей Богданов. После того, как опытный футболист покинул состав “северян”, он является свободным агентом.

Напомним, в ноябре “Колосу” удалось подписать в свои ряды бывшего игрока “Черноморца” Арни Вильхяльмсона, который с первых матчей стал одним из лидеров клуба.

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Тэги: Андрей БогдановДеснаКолос
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