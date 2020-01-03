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Футбол

Осиек отклонил щедрое предложение Динамо по Маричу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мирко Марич

Переход лучшего бомбардира нынешнего сезона чемпионата Хорватии Мирко Марича в киевское “Динамо” о котором сообщалось ранее, вероятней всего не состоится.

Как сообщает Germanijak.hr, вице-чемпионы Украины предлагали “Осиеку” за их главную звезду пять миллионов евро, но получило отказ. Причину отказа прокомментировал директор клуба Ален Петрович.

Наши лучшие игроки, в том числе и Марич, на данный момент не продаются. Мы не находимся в ситуации, когда нам необходимо продавать игроков, чтобы выжить

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Тэги: ДинамоМирко МаричОсиек
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