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Мирко Марич прокомментировал интерес Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мирко Марич

Лучший бомбардир чемпионата Хорватии Мирко Марич прокомментировал слухи, которые отправляют его в киевское “Динамо”.

Несмотря на то, что хорватские СМИ вещают об отказе “Осиека” продавать игрока, на самом деле сам Марич никаких контактов с вице-чемпионами Украины не имел.

«Я ничего не знаю. Честно говоря, узнал об интересе ко мне из СМИ. «Динамо» – большой клуб, но у меня еще не было с ним контактов. Как я говорил, «Осиек» примет сам решение о моем будущем.

Сейчас я игрок «Осиека», я доволен этим. У нас есть общие цели, это моя единственная забота сейчас. Нужно подготовиться к весенней части сезона, реализовать максимально амбиции в чемпионате и Кубке»

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Тэги: ДинамоМирко МаричОсиек
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